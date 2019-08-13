  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:49 م
بحث متقدم
جانب من تدريب الأهلي

الأهلى يعير نجم الفريق لهذا النادي.. والمقابل مفاجأة

ترامب

ترامب يطالب اليابان بهذا الأمر العاجل

الأمن الكويتي يوقف 18 شخصاً "متعاطفين مع "داعش"

كويتية تجلد مصريًّا وتتعدى على ضابط شرطة

السعودية

السعودية تحذر المسافرين الذين بحوزتهم 16 ألف دولار

النيابة تقدم مستندًا بعدم جواز التصالح مع حسين سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

تونس - أرشيفية

تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

ذبح

يذبح ابنته وعشيقها ويلقى بجثتيهما من «البلكونة»

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 24 يسجل هذا الرقم

صفاء الهاشم

"الهاشم": دخول 8 آلاف مصري الكويت شهريا كارثة

مطار أبها

هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي

كويتية تجلد مصريًّا وتتعدى على ضابط شرطة

عرب وعالم

الأمن الكويتي يوقف 18 شخصاً "متعاطفين مع "داعش"
الأمن الكويتي يوقف 18 شخصاً "متعاطفين مع "داعش"

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ضابط بالمطار يجبر كويتية على تعرية «مؤخرتها» لتفتيشها

#

مصرع ضابطين و5 مجندين باشتعال سيارتهم أثناء توجههم إلى سيناء

#

مقتل وإصابة 7 بينهم ضابط وأمين شرطة على يد«مُدمن»

#

تعرف على جملة قالتها فتاة الهرم للضابط فتسببت في مقتلها

الشرطة

شرطة

تعدى

ضابط

كويتية

ألقت الشرطة الكويتية القبض على سيدة جلدت مصري وتعدت على ضابط شرطة حاول حمايته.
وذكر موقع "مصريون في الكويت"، المعني بأخبار المصريين بالكويت، نقلا عن مصادر أمنية، أن كويتية تعدت على مصري يملك محلا للهواتف في الكويت، بالضرب بالحزام، بعد أن اختلفت معه على سعر أحد الهواتف.


وأضاف الموقع أن المصري طلب الشرطة الكويتية بعد الاعتداء عليه، لتحضر بسرعة لمكان الحادث.

وذكر "مصريون في الكويت" أن دورية من رجال الأمن، يترأسهم ضابط، توجهت للمحل للتعرف على ملابسات البلاغ، ووجدت السيدة وهي تواصل ضرب المصري وسبه وتهديده، وحاول الضابط التدخل، وأمرها بالتوقف، والانتقال معهم لمركز الشرطة، ولكنها رفضت، وضربت الضابط عدة مرات.

وأوضح أن الضابط أمسك الحزام بقوة، وأمر بالقبض عليها واصطحابها لمركز الشرطة، وتم تحرير بلاغين ضدها بشأن التعدي على الضابط والمصري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "أفراموبولوس": تركيا جارة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي
» دفن حسين سالم في إسبانيا
» شاهد.. حريق هائل يلتهم محالا تجارية بالإسماعيلية
» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها
» الكشف عن السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات دياز مع الزمالك
» تعرف على أحدث النجوم الذين رحلوا عن الأهلي
» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام
» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج
» ترامب يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية
» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»
» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي