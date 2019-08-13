يذبح ابنته وعشيقها ويلقى بجثتيهما من «البلكونة»

13 أغسطس 2019 - 12:13 م

شهدت قرية سليمان يونس بزاوية غزال مركز دمنهور صباح اليوم ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك جريمة بشعة، قام أب ونجله بذبح إبنته وعشيقها وإلقاء جثتيهما من بلكونة غرفة نومها بمنزل الأسرة، بعد ضبطها معه فى وضع مخل وقام بالإتصال بالنجدة وسلم نفسه ونجله معترفا بإرتكاب جريمته.



تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بالواقعة، وتبين للواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية تلقى شرطة النجدة بلاغًا من (الجلداني أبو زيد زيان ، موظف بشركة إمداد أنابيب البترول ومقيم عزبة سليمان يونس بزاوية غزال ومن مواليد سوهاج ، بقيامة بالإشتراك مع نجله أحمد بذبح إبنتة فاطمة 16سنة طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري ومحمود محروس حماد 24 سنة سائق توك توك، وقيامه بإلقاء الجثتين من بلكونة المنزل بالشارع، وقام عقب ذلك بالتوجه لمركز شرطة مركز دمنهور وسلم نفسة وإبنة لضباط المباحث.







انتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة دمنهور لمكان الواقعة وتبين للرائد أحمد الشرقاوى رئيس المباحث وجود جثتى المجنى عليهما مذبوحتان أمام منزل المبلغ تم إبلاغ النيابة حيث أنتقل المستشار أحمد شكر رئيس نيابة مركز دمنهور وبمناظرة الجثتين تبين وجود ذبح بمنطقة العنق وطعنات متفرقة بالجسدين ، تم نقل الجثتين مشرحة مستشفى دمنهور العام وتم أنتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحهما وبيان أسباب والأداة المستخدمة في الجريمة والتصريح بدفن الجثتين عقب التشريح.







وكشفت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء محمد شرباش مدير المباحث إكتشاف الأب المتهم أثناء عودتة من المقهى المجاور للمنزل في الساعات الأولى فجر اليوم الثلاثاء صحبة نجله أحمد، وجود ابنته مع عشيقها في وضع مخل داخل حجرة نومها يمارسان الرذيلة، فقام بإحضار سكين من المطبخ وباغتهما وقام بشل حركتهما بمساعدة نجله وقام بذبحهما وإلقاء جثتيهما من البلكونة أمام المنزل ثم قام بالاتصال بشرطة النجدة وأبلغ عن الواقعة.

