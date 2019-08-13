  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
النيابة تقدم مستندًا بعدم جواز التصالح مع حسين سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

تونس - أرشيفية

تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

ذبح

يذبح ابنته وعشيقها ويلقى بجثتيهما من «البلكونة»

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 24 يسجل هذا الرقم

صفاء الهاشم

"الهاشم": دخول 8 آلاف مصري الكويت شهريا كارثة

مطار أبها

هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي

الملك سلمان

الملك سلمان: دعوة الإسلام تتجلي في هذا التجمع الكبير

السودان

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع المعارضة السودانية

أسعار العملات

تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك

الحجاج بمشعر منى - أرشيفية

إيران تتبرأ من كارثة منى بالحج

حادثة مروعة..

يذبح ابنته وعشيقها ويلقى بجثتيهما من «البلكونة»

قضايا وحوادث

ذبح
ذبح

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

خطف ابنة الموسيقار حلمي بكر

#

مقتل شابين مصريين في ايطاليا بسبب فتاة

#

مفاجآت صادمة في وفاة طفل أنجبه أب من ابنته سفاحا بالبساتين

#

الزوجة والعشيق قتلا الزوج بطريقة شيطانية لكن القدر كشفهما

شهدت قرية سليمان يونس بزاوية غزال مركز دمنهور صباح اليوم ،  ثالث أيام عيد الأضحى المبارك جريمة بشعة، قام أب ونجله بذبح إبنته وعشيقها وإلقاء جثتيهما من بلكونة غرفة نومها بمنزل الأسرة، بعد ضبطها  معه فى وضع مخل وقام  بالإتصال بالنجدة وسلم نفسه ونجله معترفا  بإرتكاب جريمته.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة النجدة بالواقعة، وتبين  للواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية تلقى شرطة النجدة بلاغًا من (الجلداني أبو زيد زيان ، موظف بشركة إمداد أنابيب البترول ومقيم عزبة سليمان يونس بزاوية غزال  ومن مواليد سوهاج ، بقيامة بالإشتراك مع نجله أحمد بذبح إبنتة فاطمة 16سنة طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري ومحمود محروس حماد 24 سنة سائق توك توك، وقيامه بإلقاء الجثتين من بلكونة المنزل  بالشارع، وقام عقب ذلك بالتوجه لمركز شرطة مركز دمنهور وسلم نفسة وإبنة لضباط المباحث.

 

انتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة دمنهور لمكان الواقعة وتبين للرائد أحمد الشرقاوى رئيس المباحث  وجود جثتى المجنى عليهما مذبوحتان أمام منزل المبلغ تم إبلاغ النيابة حيث أنتقل المستشار أحمد شكر رئيس نيابة مركز دمنهور وبمناظرة الجثتين تبين وجود ذبح بمنطقة العنق وطعنات متفرقة بالجسدين ، تم نقل الجثتين مشرحة مستشفى دمنهور العام وتم أنتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحهما وبيان أسباب والأداة المستخدمة في الجريمة والتصريح بدفن الجثتين عقب التشريح. 

 

وكشفت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء محمد شرباش مدير المباحث إكتشاف الأب المتهم أثناء عودتة من المقهى المجاور للمنزل في الساعات الأولى فجر اليوم الثلاثاء  صحبة نجله أحمد، وجود ابنته مع عشيقها في وضع مخل داخل حجرة نومها يمارسان الرذيلة، فقام بإحضار سكين من المطبخ وباغتهما وقام بشل حركتهما بمساعدة نجله وقام بذبحهما وإلقاء جثتيهما من البلكونة أمام المنزل ثم قام بالاتصال بشرطة النجدة وأبلغ عن الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. حريق هائل يلتهم محال تجارية بالإسماعيلية
» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها
» الكشف عن السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات دياز مع الزمالك
» تعرف على أحدث النجوم الذين رحلوا عن الأهلي
» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام
» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج
» ترامب يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية
» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»
» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي