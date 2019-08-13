» شاهد.. حريق هائل يلتهم محال تجارية بالإسماعيلية

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متابعات- الدويني فولي

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نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في عدد من المحال التجارية بشارع مصر أحد أكبر الشوارع التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

ودفعت الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث عقب تلقيها بلاغا من أهالي المنطقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.


وقال شهود عيان، إن الحريق التهم عددا من المحال التجارية والفروشات بالإسماعيلية، نظرا لوجود صعوبة لدخول المطافئ إلى الشارع.






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