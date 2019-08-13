حقيقة وفاة حسين سالم فى إسبانيا

13 أغسطس 2019 - 12:00 م

تداول نشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، عن عمر يناهز 86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، فيما أكدت مواقع إخبارية أن "سالم" توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.









يأتي هذا في الوقت الذي لم تؤكد مصادر من عائلة "سالم" نبأ وفاته من عدمه.









ويمتلك حسين سالم، العديد من الاستثمارات في السياحة والطاقة في مصر، كما أنه الصديق المقرب للرئيس الأسبق حسني مبارك.









ويعتبر حسين سالم رئيس مجلس الإدارة لشركات HKS وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل المنتجع في شرم الشيخ.







