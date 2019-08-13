حقيقة وفاة حسين سالم فى إسبانيا

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الحياة السياسية

حسين سالم
حسين سالم

متابعات- الدويني فولي

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تداول نشطاء عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" وفاة رجل الأعمال المصري، حسين سالم، عن عمر يناهز 86 عامًا، بالعاصمة الإسبانية مدريد، فيما أكدت مواقع إخبارية أن "سالم" توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تؤكد مصادر من عائلة "سالم" نبأ وفاته من عدمه.


ويمتلك حسين سالم، العديد من الاستثمارات في السياحة والطاقة في مصر، كما أنه الصديق المقرب للرئيس الأسبق حسني مبارك.


ويعتبر حسين سالم رئيس مجلس الإدارة لشركات HKS وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل المنتجع في شرم الشيخ. 


ويُصنف "سالم" على أنه أحد أكثر رجال الأعمال شهرة وقوة في فترة الثمنينات والتسعينات، حيث أنشأ العديد من المنتجعات السياحية منذ الثمانينات، كما أنه شريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG).

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