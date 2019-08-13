» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها

نشرت الفنانة هيدى كرم عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة أثارت الجدل بين متابعيها حيث انتقدها البعض في بعض التعليقات.

نشرت الفنانة هيدى كرم عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة أثارت الجدل بين متابعيها حيث انتقدها البعض في بعض التعليقات.

وظهرت الفنانة هيدى كرم في الصورة وهي نائمة على السرير وتظهر جزءًا من ملابس نومها وشعرها غير مرتب، ومنسدل بعض خصلاته علي وجهها، والتقطت الصورة بوضعية السيلفي وهي ملقاة علي ظهرها.

وظهرت الفنانة هيدى كرم في الصورة وهي نائمة على السرير وتظهر جزءًا من ملابس نومها وشعرها غير مرتب، ومنسدل بعض خصلاته علي وجهها، والتقطت الصورة بوضعية السيلفي وهي ملقاة علي ظهرها.