الملك سلمان: دعوة الإسلام تتجلي في هذا التجمع الكبير

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وكالات - الدويني فولي

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أقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الاثنين في الديوان الملكي بقصر منى حفل الاستقبال السنوي الذي تحضره ثلة من الشخصيات السياسية العربية والإسلامية المهمة.
وقال الملك سلمان خلال كلمة ألقاها على الحضور: "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات".


وأكد على أن المملكة حرصت على تسهيل الحج على المسلمين من خلال رعايتهم والحرص على سلامتهم، كما تم تسخير كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج.


وأضاف العاهل السعودي: "في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة كما في هذا التجمع الكبير، وفي إقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين دعوة ربهم لحج البيت العتيق، تاركين خلفهم متاع الدنيا وزخرفها".


وتقدم حضور الحفل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد، رئيس الوزراء الغيني إبراهيم كاسوري فوفانا، رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، رئيس الحزب الحاكم المسؤول عن شؤون الحج في موريشيوس شوكت سودهن، رئيس حزب عدالة الشعب الماليزي أنور إبراهيم، نائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية لشؤون المرأة والأسرة والمجتمع في ماليزيا الدكتورة عزيزة بنت وان إسماعيل، ورؤساء مجالس النواب في عدد من الدول الإسلامية.

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