  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
النيابة تقدم مستندًا بعدم جواز التصالح مع حسين سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

تونس - أرشيفية

تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

ذبح

يذبح ابنته وعشيقها ويلقى بجثتيهما من «البلكونة»

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 24 يسجل هذا الرقم

صفاء الهاشم

"الهاشم": دخول 8 آلاف مصري الكويت شهريا كارثة

مطار أبها

هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي

الملك سلمان

الملك سلمان: دعوة الإسلام تتجلي في هذا التجمع الكبير

السودان

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع المعارضة السودانية

أسعار العملات

تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك

الحجاج بمشعر منى - أرشيفية

إيران تتبرأ من كارثة منى بالحج

تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك

مال وأعمال

أسعار العملات
أسعار العملات

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

#

سعر الدولار في البنوك اليوم

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

تستعرض "المصريون " أسعار العملات اليوم وفق آخر تعاملات ورد قبل اليوم الثلاثاء 13 أغسطس، حيث سجَّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

وسجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.46 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في البنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

وسجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.50 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي فسجل في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك الإسكندرية نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 19.92 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 19.93 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. حريق هائل يلتهم محال تجارية بالإسماعيلية
» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها
» الكشف عن السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات دياز مع الزمالك
» تعرف على أحدث النجوم الذين رحلوا عن الأهلي
» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام
» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج
» ترامب يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية
» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»
» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي