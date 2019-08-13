رجل يطعن امرأة ويطارد آخرين وسط سيدني بأستراليا

13 أغسطس 2019 - 09:53 ص

اعتقلت الشرطة الأسترالية، رجلًا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص وسط سيدني، يوم الثلاثاء، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه، حسب شهود عيان.





وقالت ميجن هايلي، إن رجلًا كان يحمل سكين مطبخ كبيرًا طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم، لكن كان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقًا بلاستيكيًّا.



