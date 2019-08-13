  • الثلاثاء 13 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
النيابة تقدم مستندًا بعدم جواز التصالح مع حسين سالم

وفاة رجل الأعمال حسين سالم في إسبانيا

تونس - أرشيفية

تونس.. الانتخابات ترفض 66 طلب ترشح للرئاسة

ذبح

يذبح ابنته وعشيقها ويلقى بجثتيهما من «البلكونة»

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 24 يسجل هذا الرقم

صفاء الهاشم

"الهاشم": دخول 8 آلاف مصري الكويت شهريا كارثة

مطار أبها

هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي

الملك سلمان

الملك سلمان: دعوة الإسلام تتجلي في هذا التجمع الكبير

السودان

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع المعارضة السودانية

أسعار العملات

تعرف على أسعار الدولار والريال السعودي بالبنوك

الحجاج بمشعر منى - أرشيفية

إيران تتبرأ من كارثة منى بالحج

شاهد..

رجل يطعن امرأة ويطارد آخرين وسط سيدني بأستراليا

عرب وعالم

من الحادث
من الحادث

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

سحل وضرب امرأة بطريقة وحشية

#

استشهاد فلسطينييْن بقصف إسرائيلي شرقي قطاع غزة

#

توقف الملاحة الجوية جنوبي العراق جراء عاصفة ترابية

#

قتيل و3 جرحى بإطلاق نار عند ملهى ليلي في أستراليا

اعتقلت الشرطة الأسترالية، رجلًا طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص وسط سيدني، يوم الثلاثاء، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه، حسب شهود عيان.
وقالت ميجن هايلي، إن رجلًا كان يحمل سكين مطبخ كبيرًا طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم، لكن كان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقًا بلاستيكيًّا.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملًا سكينًا وهو يهتف ”الله أكبر“ و“اقتلوني“، وقالت الشرطة إنها أوقفت الرجل، وإن الجريحة في حالة ”مستقرة“.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. حريق هائل يلتهم محال تجارية بالإسماعيلية
» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة من غرفة نومها
» الكشف عن السبب الحقيقي لتعثر مفاوضات دياز مع الزمالك
» تعرف على أحدث النجوم الذين رحلوا عن الأهلي
» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام
» مدمرة بريطانية تشارك في تأمين الملاحة بالخليج
» ترامب يتسبب في ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية
» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»
» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين
» النصر يتأهل إلى ربع نهائي أبطال آسيا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي