مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام للجونة

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الاهلى

الجونة

باسم على

إنتقال


اقترب باسم علي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل إلى صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 
وتوصل مسؤولو الجونة، لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب، على أن يتم إنهاء المفاوضات مع ناديه خلال الساعات المقبلة.

 
ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالبيع النهائي أم الإعارة لمدة مو

وتلقى اللاعب خلال الساعات الماضية عرضين من إنبى والإسماعيلى.

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