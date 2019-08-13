شاهد أول صورة لأخت "زينة" التي ضربت أحمد عز

13 أغسطس 2019 - 06:19 ص

كشف تقرير صحفي عن الصورة الحقيقية لشقيقة الفنانة زينة التي اتهمها الفنان أحمد عز بالاعتداء عليه داخل أحد الفنادق ، حيث أثبتت التحريات أن المعتدية هي "نسرين" وليست "ياسمين" التي يعرفها الجمهور.



و نشر تقرير صحفي صورا لشقيقة الفنانة "زينة"، التي اتهمها الفنان أحمد عز بالاعتداء عليه وسبه وقذفه مساء أمس، في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي بالساحل الشمالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه "حسب الوطن".

ويذكر أن نسرين رضا إسماعيل الدجوي، هي الأخت الكبرى لـ "وسام" وشهرتها "زينة"، فضلًا عن شقيقتها الثانية "ياسمين"، وشقيقها "حمادة" وهو الوجه الجديد في مجال الفن.

كان شجار قد اندلع بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها، ووصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، حين كان عز يجري حوارا صحفيا مع "الوطن" وفوجئ بسيدة لا يعرف هويتها تلكمه في وجهه، وشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب، واستدعى "عز" أمن الفندق لتحرير محضر لهما.

وانتشرت أخبار عن أن المتهمة هي شقيقتها ياسمين، كونها الاسم الأبرز من بين شقيقات الفنانة، إلا أن التحريات أثبتت أنها نسرين. ورفض "عز" إنهاء الموضوع وديا، وأصر على تحرير المحضر الذي أدلى فيه 3 شهود بشهادتهم، وصبّت كلها في صالح عز.

وقالت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة في الواقعة أن "عز" اتهم شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب، وذلك لتوجهها لقسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، وأدلى عز بأقواله في النيابة، وسلم تسجيلًا صوتيًا يسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة.

يذكر أن نزاعا قانونيا امتد منذ فترة بين الفنانين بسبب نسب طفلي الفنانة زينة لأحمد عز من خلال محكمة الأسرة وتداولت المحكمة القضايا والدعاوى المتبادلة بينهما لفترة طويلة كان آخرها حصول الأخيرة على حكم بنفقة لطفليها من عز.

ورفضت المحكمة مؤخرا، استئناف تقدم به "عز" على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في نوفمبر 2018، بإلزامه بدفع نحو 30 ألف جنيه إسترليني، قيمة مصروفات دراسية للتوأم "عزالدين وزين الدين".