جدل بعد ظهور فنانة شهيرة توقد الشموع داخل كنيسة

13 أغسطس 2019 - 05:41 ص

فتحت الفنانة رحمة حسن بابا لا ينتهي من الجدل بهد ظهورها في إحدى الكنائس وقيامها بإيقاد الشموع.



و ظهرت رحمة داخل كنيسة "القلب المقدس" بفرنسا وبجانبها عددا من الشموع .. حيث تقوم بإيقادها .



وتساءل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر قيام "رحمة" بهذا الأمر وبخاصة أنه من المعروف أن ديانتها مسلمة.



وتعد كنيسة الساكري كور ( القلب المقدس) ، من أشهر الكنائس بباريس بعد كنيسة نوتردام، وتقع على تلة في باريس اسمها تلة مونمارتر في الدائرة الثامنة عشر في حي كلينكور.

