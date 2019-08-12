» الملك سلمان وبن زايد يبحثان هذا الأمر الهام

12 أغسطس 2019 - 11:40 م

التقى العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى منى، أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، بالتزامن مع هدوء حذر فى عدن اليمنية بعد أيام من تصاعد الأوضاع.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية، بما فيها التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها. وأكد ولى عهد أبوظبى وجود توافق إماراتى سعودى على المطالبة الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن. وأضاف أن السعودية هى الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة وصمام أمانها فى مواجهة المخاطر والتهديدات التى تتعرض لها، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية تقفان معاً فى خندق واحد بمواجهة القوى التى تهدد أمن المنطقة.



فى غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الانتقالى الجنوبى فى عدن، عيدروس الزبيدى، أن المجلس مستعد للعمل مع التحالف بقيادة السعودية.



ولم تقع أى معارك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فى عدن، وقال سكان إن القتال انتهى منذ سيطر الانفصاليون على قواعد عسكرية للحكومة وحاصروا القصر الرئاسى شبه الخاوى، السبت.



وقال عادل محمد، من سكان المدينة لرويترز، أمس: «رغم الهدوء إلا أن الناس لا تزال تشعر بالقلق، ولا نعلم إلى أين تسير الأمور».

