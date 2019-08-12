الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع بهجوم شمال صعدة

12 أغسطس 2019 - 11:00 م

استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مواقع من قبضة جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.



ونقل موقع الجيش اليمني «26 سبتمبر» عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي، إن «القوات هاجمت مواقع تمركز»الحوثيين«في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة».



وأضاف: «تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة في وادي العريض أسفل جبل النار».



وأوضح العميد القشائي أن «السيطرة على تلك المواقع ستسهل وصول القوات إلى قمة جبل النار»، مشيرا إلى أن «سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في الهجوم وتدمير آليات تابعة لهم».