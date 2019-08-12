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إلغاء جميع الرحلات فى هونج كونج لهذا السبب

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حاكم هونج كونج يعلن رغبته في التفاوض مع الطلبة المتظاهرين
حاكم هونج كونج يعلن رغبته في التفاوض مع الطلبة المتظاهرين

المصريون ووكالات

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أعلن مطار هونج كونج إلغاء جميع الرحلات، أمس، بسبب تظاهر 5 آلاف شخص فى محطته الرئيسية، التى تشهد اعتصاماً منذ الجمعة الماضى، واستثنت سلطات المطار الرحلات المغادرة التى انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها والرحلات التى فى طريقها أصلاً إلى المطار المعروف دولياً بمدى فاعليته، حيث كان ثامن مطارات العالم فى عام 2018 من حيث عدد الزيارات بـ74 مليون مسافر. واحتشد آلاف المتظاهرين مرتدين اللون الأسود من أجل استقبال الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات فى هونج كونج، مرددين أغانى وشعارات وموزعين منشورات بشأن التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التى انطلقت منذ يونيو الماضى.
وذكرت سلطات المطار، فى بيان، أن العمليات فى مطار هونج كونج الدولى تعطلت بشكل كبير بسبب التجمعات العامة فيه، لافتةً إلى أن حركة المرور إلى المطار تشهد ازدحاماً شديداً، كما أن المواقف الخاصة للسيارات ممتلئة، داعية إلى عدم القدوم إلى المطار.
فى الوقت نفسه، صعدت الصين، أمس، خطابها إزاء المتظاهرين الموالين للديمقراطية فى هونج كونج، حيث نددت بمن ألقوا زجاجات حارقة على أفراد الشرطة، معتبرةً أن فى ذلك مؤشرات على «إرهاب».
وقال يانج جوانج، المتحدث باسم مجلس شؤون هونج كونج، فى مؤتمر صحفى فى بكين، إن استخدام المتظاهرين المتطرفين مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، يشكل أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، ويعد أول المؤشرات على إرهاب متصاعد، و«تخطيا عنيفا لحكم القانون والنظام الاجتماعى». وجاء تصريح كونج بعد يوم من تحدى آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحذيرات السلطات مع نزولهم إلى شوارع المدينة للأسبوع العاشر على التوالى.

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