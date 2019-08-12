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تطورات مثيرة بواقعة مشاجرة زينة وأحمد عز

قضايا وحوادث

زينة وعز
زينة وعز

المصريون ـ متابعات

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قرر أيمن غباشي رئيس نيابة العلمين، تفريغ كاميرات الفندق الذي شهد واقعة المشاجرة بين الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة وذلك بناء على طلب من «عز» لإثبات تهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف في حقه.
كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينة وشقيقتها لسماع أقوالهم فى الواقعة، وسرعة تحريات مباحث السياحة واستدعاء شهود الواقعة.
واستشهد عز بـ3 شهود منهم الصحفي خالد فرج الذي تواجد مصادفة لإجراء لقاء صحفي مع الفنان أحمد عز بالإضافة إلى شهادة 2 من النزلاء، بينما تستشهد شقيقة زينة بـ2 من نزلاء نفس الفندق.
وكشف عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، كواليس مشاجرة موكلة مع شقيقة الفنانة زينة في أحد الفنادق الشهيرة بالساحل الشمالي.
وقال عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز إن المشاجرة حدثت أثناء قيام الفنان أحمد عز بمقابلة صحفية داخل الفندق، وتفاجأ بقيام شقيقة الفنانة زينة بالتعدي عليه بالضرب والسب والقذف، بحسب "أخبار اليوم".
وأضاف عمر عبد الرحمن، أن موكله حرر محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه، مشيرًا إلى أن موكلة لم يقم بالتعدي على شقيقة الفنانة زينة مثلما تداولت عدة أخبار عن الواقعة.
وتعود الخلافات بين أحمد عز وزينة إلى سنوات بسبب قضية النسب الشهيرة لابنيهما عز الدين وزين الدين، وانتهت بإثبات أبوة عز لهما، وإلزامه بدفع 600 ألف جنيه مصري مصاريف دراسية لهما.

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