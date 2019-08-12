» ليفربول يكشف مدة غياب البرازيلي «أليسون»

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المصريون

ليفربول

إليسون

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن مدة غياب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الليفر أمام نورويتش سيتي يوم الجمعة الماضي وخرج على إثرها في الشوط الأول من المواجهة.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لليفربول مساء اليوم الإثنين:" إصابته ليست بسيطة، والأمر الأكيد الآن أنه سيغيب لفترة من الوقت، لا يمكنني أن أحدد موعد عودته في الوقت الحالي، ولكن بالتأكيد لن يكون متواجدًا مع الفريق في مباراة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء".

وأضاف:"يجب علينا الانتظار لنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، ربما سيستغرق تعافيه عدة أسابيع، وسنرى ما ستكشف عنه الأيام القادمة".

وواصل: "علمت من حديث البعض أن غيابه سيكون لستة أسابيع، أليسون لم يتعرض للإصابة كثيرًا خلال مسيرته، لذلك ليس أمامنا سوى الانتظار لنرى كيف ستكون حالته في الأسابيع القادمة".

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت قبل يومين أن إصابة أليسون ستتراوح مدتها في الفترة من 4 إلى 8 أسابيع.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد نجح في الفوز على نوريتش سيتي في اللقاء الافتتاحي للبريميرليج (4-1).


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