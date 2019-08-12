» إجراءات مشددة من الولايات المتحدة ضد المهاجرين

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المهاجرين

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يدرس البيت الأبيض تشديد قواعد الحصول على الجنسية بالنسبة للمهاجرين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الإعانات الحكومية، مثل طوابع الطعام، في إطار جهود الإدارة لإقامة نظام يعتمد بدرجة أكبر على الكفاءة.

واتخذت الحكومة الأمريكية بالفعل خطوات لوقف الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تعزيز الإجراءات عند الحدود الجنوبية وإبرام اتفاقيات جديدة مع المكسيك وجواتيمالا لتشجيع الدولتين على إغلاق أراضيها لتقليص تدفق المهاجرين إلى الشمال.

وجاء هذا الإعلان اليوم الاثنين على لسان كين كوكسينيلي، مدير خدمات الجنسية والهجرة والذي أكد إنه لا يوجد عامل واحد يمنع المهاجر من السعي للحصول على الجنسية لكنه أوضح أنه سيتم أخذ "جميع الظروف" في الاعتبار.

وأضاف أن القواعد الجديدة تستهدف ضمان أن المهاجرين الذين يحصلون على ما يسمى البطاقة الخضراء، تصريح الإقامة الدائمة، يستطيعون الوقوف على أقدامهم" والاعتماد على أنفسهم.

ورفض فكرة أن الإدارة تستبعد كل المهاجرين ما عدا الأثرياء منهم والحاصلين على تعليم جيد، وقال للصحفيين "يمكن أن يكون الشخص فقيرا لكنه مكتفي ذاتيا".


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