رسالة من شيخ الأزهر إلى خادم الحرمين الشريفين

12 أغسطس 2019 - 07:04 م

حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على تهئنة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وثمن الشيخ الطيب - في بيان اليوم الاثنين - جهود المملكة ومؤسساتها المختلفة، لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك.

وقال "إنه إذ يهنىء المملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا؛ فإنه يتقدم بخالص الشكر إلى جميع الهيئات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، سائلًا المولى - عز وجل - أن يعم الأمن والأمان كل أنحاء العالم، وأن يحفظ عالمنا العربي والإسلامي من كل مكروه وسوء".