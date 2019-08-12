» حصيلة حالات التحرش بأول أيام العيد

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التحرش

شكاوى المراة

كشف مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، عن تلقيه ثلاثة حالات تحرش خلال أول أيام عيد الاضحى المبارك، بكل من محافظة المنيا ومحافظة القاهرة وأخرى بمحافظة الاسكندرية .

وأوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن الشكوى الخاصة بمحافظة المنيا كانت لأب تعرضت ابنته البالغة من العمر 14 عاما لتحرش، وكان يستفسر عن الإجراءات القانونية، وقام المكتب بإفادته بتحرير محضر والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

أما فى محافظة القاهرة، تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش فى السوق،  وحررت محضر وأفادها المكتب بأنه سيتابع معها الإجراءات فى النيابة العامة من خلال محام متطوع.

بينما فى محافظة الاسكندرية، تلقى المكتب اتصال من سيدة تعرضت للتحرش اللفظى وتمت إفادتها  بالمشورة القانونية وضرورة تحرير محضر  فى أقرب قسم شرطة والتواصل مع وحدة مكافحة العنف بالمديرية بالمحافظة.

كما أشارت عبد المنعم إلى  أن المكتب استقبل عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام  ، وتم إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة، كما وردت مجموعة استفسارات متعلقة بنشاط المجلس.

وأكدت مديرة مكتب الشكاوى أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية والنفسية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية، ويتم المتابعة الدورية مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء  ، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث به.

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