» وصول ولي عهد أبو ظبي إلى جدة

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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جدة اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، بأن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع, والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر، كانوا في استقبال الشيخ محمد بن زايد في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد عقد في الديوان الملكي بقصر منى، أمس الاحد، اجتماعا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بحثا خلاله الأوضاع على الساحة اليمنية.

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