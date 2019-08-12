قبل مواجهة بطل الصومال.. نجم الزمالك يطير للمغرب

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المصريون

عاد المغربي محمد أوناجم، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى بلاده من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرته، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى، خاصة أن اللاعب لن يشارك فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال المحدد لها الجمعة فى تمهيدى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة والانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق يوم السبت المقبل.

وتلقى الزمالك تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة فى الأدوار التمهيدية للأبيض فى البطولة الأفريقية، بسبب عدم قيده فى فترة القيد الأولى، لتواجده فى قائمة الوداد فى نفس الوقت الذى كان يسجله فيه الفريق الأبيض فى قائمته بعد ضمه من الفريق المغربى بشكل رسمى لمدة 3 مواسم، وكان من اللازم أن يتم رفع اسمه من قائمة الوداد قبل تسجيله فى قائمة الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن ساسى يكون مستبعد من تلك المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.



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