فيديو نادر.. لحظة خروج كسوة الكعبة من مصر

نشرت قناة "الغد"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو نادرا وقديما، يظهر لحظة خروج محمل كسوة الكعبة المشرفة من مصر إلى مكة.

وأظهر الفيديو، وجود موكب كبير، وجمال وأناس حاملين للكسوة، وقبل خروجه من الأراضي المصرية يقوم بعض من كبار رجال الدولة في ذلك الوقت بتقبيل طرف الكسوة.

وأظهر الفيديو، وجود موكب كبير، وجمال وأناس حاملين للكسوة، وقبل خروجه من الأراضي المصرية يقوم بعض من كبار رجال الدولة في ذلك الوقت بتقبيل طرف الكسوة.

واحتضنت مصر عملية صناعة وتجهيز كسوة الكعبة المشرفة، لما يقارب الـ1400 عام، منذ أن أمر الخليفة عمر بن الخطاب، بتصنيعها في مدينة الفيوم باستخدام القماش "القباطي"، الذي كان من أجود أنواع الأقمشة في العالم، وينتجه أقباط مصر.

واحتضنت مصر عملية صناعة وتجهيز كسوة الكعبة المشرفة، لما يقارب الـ1400 عام، منذ أن أمر الخليفة عمر بن الخطاب، بتصنيعها في مدينة الفيوم باستخدام القماش "القباطي"، الذي كان من أجود أنواع الأقمشة في العالم، وينتجه أقباط مصر.