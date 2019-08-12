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اشتباك بالأيدي بين "عز وزينة" في الساحل الشمالي

اشتباك بالأيدي بين "عز وزينة" في الساحل الشمالي

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الفنان أحمد عز، والفنانة زينة
الفنان أحمد عز، والفنانة زينة

إيمان هاني

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احمد عز

زينة

الساحل الشمالى



روى شهود عيان عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل مشاجرة وقعت بين الفنان أحمد عز، والفنانة زينة وشقيقتها في الساحل الشمالي.

و أكد شهود العيان أن الفنان أحمد عز كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه فى كافية بمنطقة مراسى في الساحل الشمالي، ويتصادف وجود شقيقة الفنانة زينة، في نفس المكان وذهبت قائلة له: "مش هتعترف بولادك أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة" وصفعته على وجه ليرد عليها "عز" بالضرب.

وأضاف الشهود أنه في ذلك الوقت كانت الفنانة زينة تدخل إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها تشتبك مع الفنان أحمد عز، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي عليه بالضرب ، وذلك بحسب التفاصيل التي رويت على لسان شهود العيان و نقلها رواد التواصل الاجتماعي.

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