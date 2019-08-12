» يلتقي بوالديه بعد غياب 7 سنوات بجبل عرفات

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إيمان هاني

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التقي شاب سوري، أثناء أداء مناسك الحج، بوالديه في مكة المكرمة، بعد فراق داما لأكثر من 7 سنوات، حيث عانقهما بشدة.

وانهمر الأب والإبن، في البكاء، بعد عناق حار جمعهما، بعد فراق طال بينهما.

ودخلت الأم فى سيل من الدموع خلال عناق ابنها، قائلة: "يا ابني.. يا حبيبي"، وفقا لما عرضته فضائية "العربية –الحدث".

شاهد الفيديو..

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