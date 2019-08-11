تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام "اطلع برة"

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متابعات - أمينة عبد العال

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الاهلى

رمضان صبحى

صالح جمعة

وليد أزارو

اطلع برة

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على تشكيلة الفريق الذي يواجه اطلع برة الجنوب سوداني مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى ذهاب الدور التهميدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستهل فريق الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى.

التشكيل الأقرب سيكون كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، ومحمد هانى

خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، حسين الشحات، رمضان صبحى، صالح جمعة

خط الهجوم: وليد أزارو


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