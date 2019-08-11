انقطاع البث عن برنامج أحمد موسى أعلى عرفات

11 أغسطس 2019 - 10:11 ص





انقطع البث عن برنامج الإعلامي أحمد موسي، بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت على جبل عرفات و التي أدت لانقطاع البث على القنوات الفضائية كافة.



و أضاف "موسي"، من خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدي البلد"، أنه يوجد 78 ألف حاج مصري على مشعر عرفات.



و أوضح "موسي"، أن يوم عرفة هو يوم عظيم بمعني الكلمة ، قائلًا : "يارب تقبل حج ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=LkfweltZUQ0

