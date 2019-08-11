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صورة مثيرة لـ "ليندسي لوهان" تثير التساؤل عن علاقتها بـ محمد بن سلمان

عرب وعالم

ليندسي لوهان و محمد بن سلمان
ليندسي لوهان و محمد بن سلمان

متابعات - أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

محمد بن سلمان

ليندسي لوهان

إدمان

أثارت صورة نشرتها ليندسي لوهان صديقة محمد بن سلمان ولي عهد السعودية وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 33 ،وهي عارية تماماً، التساؤلات و  الجدل الواسع في منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.

من هي ليندسي لوهان

هي ممثلة امريكية ومغنية بوب ولدت في نيويورك عام 1986 بدات حياتها كعارضة ازياء وهي طفلة في عمر العاشرة، ثم شارك في افلام الانيميشن من ديزني ولكنها توقفت لفترة طويلة بسبب ادمان الكحول وخضعت لمحاولات تأهيل لثلاث مرات متتالية، عادت بعدها للعمل السينمائي، ثم اتجهت الى الغناء بعد ذلك في عام 2004.

ليندسي لوهان ومحمد بن سلمان

ما هي حقيقة العلاقة التي تجمع بين ليندسي لوهان ومحمد بن سلمان؟ سؤاله يطرحه الكثيرون من ابناء وطننا العربي، حيث قال البعض ان هناك علاقة قوية تربط بينهما، وكان لـ ليندسي تصريحات مؤيدة لقرار السعودية بحرية سفر المرأة بدون الرجوع الى ولي أمرها، ووجهت الشكر والثناء لولي عهد المملكة محمد بن سلمان مما أثار الكثير من الشكوك حول العلاقة التي تجمعهما فعلياً!


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