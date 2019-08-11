  • الأحد 11 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر09:26 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

رسالة هامة من الملك سلمان لحجاج بيت الله

ليندسي لوهان و محمد بن سلمان

صورة مثيرة لـ "ليندسي لوهان" تثير التساؤل عن علاقتها بـ محمد بن سلمان

نجيب سويرس

تصريحات جريئة لـ" سويرس" عن دومة و هشام جنينة

محمد صلاح

موقف غير متوقع لـ محمد صلاح مع طفل تعرض للضرب بسببه

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

صواريخ كوريا الشمالية ارشيفية

كوريا الشمالية تفجر مفاجأة بشأن التجربة الصاروخية الأخيرة

الشيخ السديس

"السديس": نجاح هذا الأمر الهام "بشارة عظيمة"

أرشيفية

هذا هو إجمالي أعداد الحجاج للعام الحالي

ضيوف الرحمن ينفرون من "عرفات" إلى "مزدلفة"

بعد قضاء "ركن الحج الأكبر".. ضيوف الرحمن ينفرون إلى "مزدلفة"

جيفري إبستين

العثور على ملياردير أمريكي صديق ترامب منتحرا في محبسه

تصريحات جريئة لـ" سويرس" عن دومة و هشام جنينة

الحياة السياسية

نجيب سويرس
نجيب سويرس

متاعبعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

خطأ فادح لـ"تويتر".. واعتذار عن هذا الأمر

#

أول تعليق لـ"آل الشيخ" عن احتضانه سيدة في الحرم

#

تصريحات صادمة لوزيرة عن سوق للمتاجرة بالفتيات

#

تصريحات جريئة للفيشاوي عن الحجاب و النقاب و الخيانة والمعجبات

احمد دومة

نجيب سويرس

هشام جنينة

غرد رجل الأعمال نجيب سويرس علي موقع التدوينات المصغر" تويتر"، ببعض الكلمات الجريئة عن الناشط السياسي أحمد دومة ، والمستشار هشام جنينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك قائلا عن " دومة":" من أكثر السجناء الذين تعرضوا للظلم".

وغرد عن "جنينة" قائلا:" المستشار المحترم جدا أتمني له الإفراج الطبي أو انقضاء جزء كافي من السجن".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد مباراة الأهلي و"اطلع بره" بطل جنوب السودان
» مفاجأة.. فيريرا يقترب من العودة لتدريب الزمالك
» كلمات مؤثرة من أحمد السعدني لطليقته بعد وفاتها
» تعرف على حالة الطقس أول أيام العيد
» السعودية:توزيع 78 مليون عبوة ووجبة للحجاج في يوم عرفة
» فوز كبير لبيراميدز في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية الإفريقية
» ما حدث في عدن انقلاب آخر على الشرعية
» خادم الحرمين يصل منى للإشراف على راحة الحجاج
» عالم أزهري: هذا ما يفعله الشيطان يوم عرفة
» السيتي يرد على ليفربول بخماسية في مرمى وستهام
» وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي