» تعرف على موعد مباراة الأهلي و"اطلع بره" بطل جنوب السودان

تنطلق فى تمام الثامنة من مساء اليوم، مباراة الأهلي ونظيرة اطلع برة، ضمن منافسات الذهاب بالدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
المباراة تذاع عبر قناة on sport ويستضيف الأهلي نظيرة اطلع برة على ملعب برج العرب.
ويدخل الأهلي المباراة بقائمة تضم كلا من : محمد الشناوي وعلى لطفي ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد ازارو وصالح جمعة وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني.