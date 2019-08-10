» مفاجأة.. فيريرا يقترب من العودة لتدريب الزمالك

10 أغسطس 2019 - 11:50 م

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فيريرا مدرب الزمالك السابق، قد وافق على العودة من لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

