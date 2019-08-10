هذا هو حكم من فاته الركعة الأولى في صلاة العيد

أوضحت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية حكم من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد.



وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية، أن من فاته الركعة الأولى من صلاة العيد وأدرك الإمام في الركعة الثانية، فهي في حق المصلي الركعة الأولى وعليه بعد أن يسلم الإمام أن يأتى بالركعة الثانية ويكبر فيها خمس تكبيرات وذلك هو مذهب الجمهور فى صلاة المسبوق، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "متفق عليه. والله أعلم.

