الشرطة الروسية تعتقل نحو 150 شخصا فى احتجاجات للمعارضة

10 أغسطس 2019 - 11:00 م

اعتقلت الشرطة الروسية، السبت، نحو 150 شخصا خلال مظاهرات شهدت العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ احتجاجا على رفض طلبات ترشيح شخصيات من المعارضة للانتخابات المحلية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل.



وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية، أن نحو 20 ألفا شاركوا في مظاهرة اليوم بموسكو، وأن الشرطة أوقفت نحو 100 شخص خلال المظاهرة التي استمرت لنحو ساعتين.

وأشار البيان إلى توقيف الشرطة لنحو 50 شخصا آخرين في مظاهرة بطرسبورغ، التي شارك فيها، يوري دود، أحد أشهر نجوم اليوتيوب في روسيا.

وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي، الذي يحتشد فيه المحتجون بأعداد ضخمة في شوارع العاصمة للسماح لمرشحي المعارضة بخوض انتخابات ستجرى في موسكو الشهر المقبل.