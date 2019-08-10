غوتيريش يدين هجوم بنغازي ويدعو لاحترام الهدنة في ليبيا

10 أغسطس 2019 - 10:30 م

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بأشد العبارات الهجوم الذي وقع السبت بسيارة مفخخة في بنغازي شرقي ليبيا ما أسفر عن مصرع اثنين من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة 3 آخرين".



وأعرب غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك، عن خالص تعازيه للأسر المكلومة وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودعا البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه "السلطات الليبية ألا تدخر جهدا في تحديد مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة".