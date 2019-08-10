الرئيس يتلقى اتصالًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى

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المصريون ـ متابعات

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تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين الشقيقة للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك. 
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وقال أن الرئيس تبادل التهنئة مع الملك حمد بن عيسي متمنيا له ولمملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء.

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