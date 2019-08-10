» ما حدث في عدن انقلاب آخر على الشرعية

10 أغسطس 2019 - 08:00 م

وصف وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، ما حدث في عدن بـ "انقلاب آخر على الشرعية الدستورية".



وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر، "ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن من سيطرة على المقار الحكومية والمعسكرات واقتحام ونهب لمنازل قيادات الدولة والمواطنين، هو انقلاب آخر على الشرعية الدستورية".



وأضاف "هذا الانقلاب يهدد أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي القيام بواجباته بموجب القوانين الدولية".

وأكد أن "الشعب اليمني سيكافح ويناضل في معركته المصيرية حتى تحرير اليمن من المليشيا الحوثية المدعومة من ايران والحفاظ على أمنه واستقراره وصون مكتسباته".

ولفت الإرياني إلى أن الرهان على الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، رهان ثابت وراسخ لا يتزعزع مهما كانت التحديات والظروف".

وأشار إلى أن ثبات هذا الرهان كونه ينطلق من حقائق التاريخ والجغرافيا والإيمان الجامع بالتحديات المحدقة والمصير المشترك للبلدين الجارين والشقيقين.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، فرضت سيطرتها على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين لها على متن عربات مدرعة سعودية.