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وقفة في غزة تضامنا مع المعتقلين بسجون إسرائيل

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تحذيرمن استشهاد الأسرى داخل سجون اسرائيل
تحذيرمن استشهاد الأسرى داخل سجون اسرائيل

المصريون ووكالات

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شارك عشرات الفلسطينيين، السبت، في وقفة بمدينة غزة، تضامنا مع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.
ونظّم الوقفة لجنة "الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية" (فصائل فلسطينية)، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة؛ دعما وتضامنا مع المعتقلين، عشية عيد الأضحى الذي يصادف الأحد.
وقال ممثل حركة "فتح" في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، نشأت الوحيدي، "نقف اليوم تضامنا مع الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية عشية عيد الأضحى المبارك".
وأضاف في تصريح للأناضول، "نقول للضمير العالمي أن هناك أسرى في السجون الإسرائيلية، وحال ذويهم ليس كباقي الشعوب حيث يعيشون الرفاهية في عيد الأضحى".
ولفت الوحيدي إلى أن "أهالي الأسرى يستصرخون المنظمات الدولية والإنسانية لإنقاذ الأسرى والحد من معاناتهم داخل المعتقلات الإسرائيلية".
وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 6 آلاف فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. -

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