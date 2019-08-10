الرئيس الفلسطيني: جميع المستوطنات الإسرائيلية ستزول

10 أغسطس 2019 - 06:40 م

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إن "إسرائيل مهما أعلنت عن بناء بيوت ومستوطنات فستزول، وسيتذكرون أن الأرض لأصحابها".



جاء ذلك خلال زيارة هي الأولى لعباس، إلى مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين قرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وقال عباس "مهما أعلنوا عن بيوت هنا ومستوطنات هناك، ستزول جميعا، وستكون على مزابل التاريخ، وسيتذكرون أن هذه الارض لأهلها، للكنعانيين الذين كانوا هنا قبل 5 آلاف سنة، ونحن الكنعانيون".



وتبدو زيارة عباس رداً على زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى مستوطنة بيت إيل، القريبة من مخيم الجلزون.



ووضع نتنياهو في مستوطنة بيت إيل، حجر الأساس لضاحية تضم 650 وحدة استيطانية جديدة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.



وخلال الزيارة للمستوطنة، قال نتنياهو إن هدفه "ترسيخ تواجد الشعب اليهودي في بلاده، وضمان سيادتنا في وطننا التاريخي"، في إشارة إلى اعتبار حكومته أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، جزءا من إسرائيل.



وأضاف الرئيس الفلسطيني أن السلطة لن تقبل "أن يعتبروا (الإسرائيليون) شهداءنا إرهابيين، شهداؤنا شهداء الوطن ولن نقبل أن يخصموا قرشا واحدا من أموالهم، ستعود لهم كل أموالهم، لأن الشهيد والجريح والأسير أقدس ما لدينا".

