  • السبت 10 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:15 م
بحث متقدم
مكة و الحرم

بالفيديو.. هذا هو سر الطواف عكس عقارب الساعة

عامر حسين

عامر حسين رئيسًا للجنة المسابقات وسمير عثمان للجنة الحكام

حجاج

السعودية.. أمطار غزيرة تلطف الأجواء على حجيج بيت الله

لندن

لندن: هذا الأمر وراء انقطاع الكهرباء "الكبير" بالعاصمة

الكارثة

نيويورك تايمز: ربع سكان الأرض مهددون بهذه الكارثة

عرفات

من أعلى عرفات.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس

أفيخاي

المتحدث باسم جيش الاحتلال يدعو يوم عرفة بهذا الدعاء

أرشيفية

رد فعل الشيطان يوم عرفة.. عالم أزهري يجيب

حمود ناصر

بسكتة قلبية.. وفاة فنان كويتي شهير

كاردشيان

فضيحة تضرب حسابات المشاهير.. ما علاقة "كاردشيان"

عضو مركز الأزهر للفتوى يكشف:

بالفيديو.. هذا هو سر الطواف عكس عقارب الساعة

آخر الأخبار

مكة و الحرم
مكة و الحرم

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تحذير روسي لبريطانيا.. هذا هو السبب

#

رسالة إسرائيلية للملك سلمان.. هذا هو محتواها وأسبابها

#

لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

#

سر قيام "MBC مصر" بعرض المسلسلات قبل بدء رمضان

قال الشيخ محمد عماد الخولي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الطواف بالبيت الحرام في الحج يكون عكس عقارب الساعة؛ وذلك إشارة للعودة بالزمن للخلف لمسح الذنوب الموجودة به، مستدلًا على ذلك بقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:" مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
وأضاف "الخولي"، خلال حواره ببرنامج "من القلب للقلب" على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن الطواف يبدأ من البيت الحرام والحجر ثم ينتهي بالحجر، للتأكيد على ضرورة أن نبدأ حياتنا وحديثنا بذكر الله ولله عز وجل.
وتابع، أنه على كل موظف أن يضع الله أمام عينه في أداء عمله، مشددًا على أنه لو فعلنا ذلك لنعيش في جنة على الأرض، وهذا الهدف من الإسلام الذي جاء ليجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عالم أزهري: هذا ما يفعله الشيطان يوم عرفة
» السيتي يرد على ليفربول بخماسية في مرمى وستهام
» وزير البترول يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي
» ترامب: كيم اشترط هذا الأمر لوقف التجارب الصاروخية
» إيران تكشف عن منظومة دفاع صاروخية "مطورة"
» جموع الحجيج تكتمل بصعيد عرفات ومسجد نمرة يكتسي بالبياض
» بث مباشر.. خطبة عرفات من مسجد نمرة
» قبل العيد.. تعرف على شروط وأحكام الأضحية
» طبيب يكشف عن طرق جديدة لعلاج مرض السكر
» هذا هو العدد المسموح به للاشتراك في أضحية العيد
» ‎دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:18 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي