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السيتي يرد على ليفربول بخماسية في مرمى وستهام

الرياضة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

المصريون ـ متابعات

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افتتح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحلة دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه على مستضيفه وستهام بخماسية نظيفة، بعد يوم واحد من فوز منافسه على اللقب الموسم الماضي، ليفربول برباعية مقابل هدف على نورويتش سيتي.
وجاء الهدف الأول للسيتيزنز عن طريق البرازيلي جابريل جيسوس الذي استقبل كرة عرضية ارتطمت بأحد مدافعي وستهام ليضعها بقدمه اليسرى في شباك الهامرز، في الدقيقة 25.
وفي الشوط الثاني، عزز رحيم ستيرلينج تقدم مانشستر سيتي بهدف ثانٍ في الدقيقة 51، قبل أن يحرز جابريل جيسوس هدفًا جديدًا بعد تمريرة أرضية من «ستيرلينج»، الذي استقبل الكرة في ظهر مدافعي وستهام، إلا أن الحكم ألغى الهدف في النهاية بداعي تسلل «ستيرلينج»، بعد العودة إلى تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليصبح «جيسوس» أول لاعب في تاريخ البريميرليج يلغى له هدف باستخدام تقنية الـ VAR، فيما بقيت النتيجة 2-0 للسيتي.
وفي الدقيقة 75، عاد «ستيرلينج» لإضافة الهدف الثالث لفريقه، وفي الدقيقة 83، نجح رياض محرز في الحصول على ركلة جزاء لينفذها سيرجيو أجويرو ويهدرها، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت مرة جديدة في المباراة ليقرر الحكم إعادة ركلة الجزاء ليسددها «أجويرو» مجددًا ويسجلها هذه المرة رافعًا رصيد فريقه إلى 4 أهداف نظيفة في الدقيقة 86.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عاد «ستيرلينج» لإحراز هدفه الثالث في اللقاء والخامس لفريقه، ليحصد بذلك مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي، فيما اعتلى رحيم ستيرلينج مؤقتًا صدارة ترتيب هدافي البطولة، في انتظار بقية مباريات الجولة الأولى.

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