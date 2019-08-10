عامر حسين رئيسًا للجنة المسابقات وسمير عثمان للجنة الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات للموسم الجديد، إذ حافظ عامر حسين على رئاسته للجنة مسابقات القسم الأول، فيما تم تعيين سمير عثمان رئيسًا للجنة الحكام خلفًا لعصام عبدالفتاح.



ونشر اتحاد الكرة بيانًا على صفحته بـ«فيسبوك» جاء كالآتي: