الهند.. مصرع 42 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات أرضية

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أعلنت السلطات الهندية، السبت، مصرع 42 شخصاً وتشرد أكثر من 100 ألف آخرين إثر فيضانات وانهيارات طينية نجمت عن أيام من الأمطار الغزيرة في ولاية "كيرالا" جنوبي الهند.
ونقلت وكالة "برس ترست" الهندية عن مسؤولين (لم تسمّهم) قولهم، إن الفيضانات والانهيارات طينية الناجمة عن استمرار الأمطار الغزيرة في ولاية "كيرالا" تسببت بمصرع 42 شخصاً على الأقل.
وأوضح المسؤولون أنه "تم الإبلاغ عن 29 حالة وفاة في حوادث متفرقة بمناطق "كوزيكود" و"مالابورام" و"وياناد" منذ الخميس الماضي".
وتابعوا بالقول أنه "تم أيضاً انتشال جثث 7 أشخاص، فيما يخشى أن يكون 15 شخصا محاصرين جراء انهيار طيني في مزرعة شاي بمنطقة "وياناد".
فيما تسعى السلطات المختصة لتحديد مواقع الضحايا المتبقين.
كما أقامت السلطات 988 مخيماً للإغاثة تستضيف حالياً 107 ألف و699 شخصًا، بحسب المصدر نفسه.
وتسبب هطول الأمطار الغزيرة وسط موسم الرياح الموسمية في نفس الوقت من العام الماضي عبر ولاية "كيرالا" في وفاة 223 شخص ونزوح مئات الآلاف عن منازلهم. -

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