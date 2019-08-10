من أعلى عرفات.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس

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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد الأضحى المبارك، من أعلى جبل عرفات، داعيًا الله أن يوفقه لخير البلاد والعباد، متوجهًا بالتهنئة للشعب المصري في مشارق الأرض ومغاربها.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن في الحج تذوب جميع الفوارق وتتلاشى، ولا يبقى إلا ما كان لله سبحانه وتعالى، فالحجاج بملبس واحد في مشهد واحد على قلب رجل واحد تلبية لنداء الرحمن واستجابة لسنة النبي –صلى الله عليه وسلم-، مشيرًا إلى أن التلبية هي تسليم مطلق لله عز وجل.

وتابع، أن التلبية لا يجب أن تقف عند مجرد النطق باللسان لبيك اللهم لبيك، وإنما ينبغي أن تتحول للعقل والقلب، والتلبية الحقيقة هي تلبية لنداء الله في جميع الحركات والسكنات، والحج مدرسة أخلاقية وإيمانية.

وأكد الوزير، أن يوم عرفة هو اليوم الوحيد الذي يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو يوم رحمة لجميع المسلمين حجاج وغير حجاج، داعيًا الله أن يجعل مصر أمنا وأمان وأن يوفق قيادتنا الحكيمة لصالح البلاد والعباد.

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