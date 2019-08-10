بث مباشر.. خطبة عرفات من مسجد نمرة

10 أغسطس 2019 - 12:24 م

"المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لخطبة عرفات من مسجد نمرة، حيث بني الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع، منتصف القرن الثاني الهجري.



وبعد الاستماع للخطبة يصلون الحجاج الظهر والعصر بأذان وإقامتين جمعا وقصرا اقتداءً بالرسول (صلى الله عليه وسلم).



شاهد البث..

