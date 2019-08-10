داعية سعودي: هذا ما فعله مؤسس السعودية مع "البنا" في الحج

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موسم الحج

حسن البنا

داعية سعودي

الملك المؤسس

قال الداعية السعودي نايف العساكر إن الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، قام بمنع مؤسس الإخوان " حسن البنا"،  من الخطابة في الحج.

وكتب العساكر على حسابه في تويتر : " في حج عام (1367هـ _1948م) منع #الملك_عبدالعزيز -رحمه الله- #حسن_البنا من الخطابة والكلام في السياسة".

وعلق بعض المغردين على هذه الواقعة بما يحدث اليوم قائلا : "  الإبناء يتعلمون من الإباء ".. #الملك_عبدالعزيز  -رحمه الله- منع حسن البناء من الخطابة .. و #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز ..  طرد #الاخوان_المسلمين و #الصحوة  ومنعوا من الخطابة وملاحقتهم لإفكارهم .. " بعد النظر والحكمة من المؤسس حتي الأبناء ".

يذكر أن  موسم الحج عام 1948 كان آخر رحلة  لحسن البنا، حيث كانت بعثة الحج لهذا العام أكبر بعثة للإخوان .

كما كانت آخر رحلات البنا، وبعدها تعرضت الجماعة للمؤامرات، وانتهت بحلها واعتقال أفرادها.

وقد سافر البنا بالطائرة في هذه الرحلة، وقد كان على رأس البعثة الإخوانية عبد الرحمن الساعاتي، وبعدما وصلوا وأدوا مناسك الحج دعا البنا إلى مؤتمر إسلامي لأمراء الحج.


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