3 تحذيرات من الأوقاف قبل صلاة عيد الاضحى

10 أغسطس 2019 - 09:22 ص

حذرت وزارة الأوقاف ، مديري المديريات بعدم السماح لأي أحد بتوظيف ساحات العيد سياسيًّا بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز.



وأكدت الأوقاف في بيان صادر عنها اليوم ،على عدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها الأوقاف من الساحات والمساجد الجامعة ولا مجال لإقامتها بالميادين أو الشوارع العامة أو الزوايا والمصليات أو الطرقات وأن لا تزيد خطبة العيد عن 20 دقيقة".



وفي سياق متصل قال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني: إنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك في الساحات والمساجد الكبرى.



وأشار طايع إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا.

