  • السبت 10 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
الكعبة المشرفة

شاهد.. الكعبة المشرفة تستبدل كسوتها

الإعلامي محمود سعد

حلقات مسجلة لـ"محمود سعد" بعدغيابه عن الشاشة .. لهذا السبب

فرار

فرار بارجة بريطانية أمام زورق للحرس الثوري الإيراني

الإعلامي مصطفى بكري

بكري: "مصر في خطر .. وإحنا أحسن إعلاميين في العالم"

بورصة

حصيلة أسبوع.. 28 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية

الرئيس الراحل محمد نجيب

تفاصيل تنشر لأول مرة عن رحلة " محمد نجيب" للحج

دار الإفتاء المصرية

" حكم صيام يوم عرفة "منفردًا".. الإفتاء تجيب

البنا- الملك عبد العزيز

داعية سعودي: هذا ما فعله مؤسس السعودية مع "البنا" في الحج

صورة من الحادث

مفاجأة تقلب الموازين.. " الأورام" ليس المقصود بالتفجير

أرشيفية

3 تحذيرات من الأوقاف قبل صلاة عيد الاضحى

3 تحذيرات من الأوقاف قبل صلاة عيد الاضحى

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مطار أبها بعد استهداف الحوثي

#

تخصيص 375 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ

#

ملك تايلاند يتزوج حارسته الشخصية

#

رئيس وزراء بيرو يتقدم باستقالته بعد أقل من عام

عيد الاضحى

المساجد

الأوقاف

جابر طايع

حذرت وزارة الأوقاف ، مديري المديريات بعدم السماح لأي أحد بتوظيف ساحات العيد سياسيًّا بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف واتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز.

 وأكدت الأوقاف في بيان صادر عنها اليوم ،على عدم إقامة صلاة العيد إلا في الأماكن التي تحددها الأوقاف من الساحات والمساجد الجامعة ولا مجال لإقامتها بالميادين أو الشوارع العامة أو الزوايا والمصليات أو الطرقات وأن لا تزيد خطبة العيد عن 20 دقيقة".

وفي سياق متصل قال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني: إنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك في الساحات والمساجد الكبرى.

وأشار طايع إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والمثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان يسر وسماحة الإسلام، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قطع يد السارق.. وحديث النفس!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

يوسف إدريس في ذكراه,, أنا ومن بعدى أنا!

د. هشام الحمامي

وسقط ملك القهوة

عبد الرازق أحمد الشاعر

فى المكان غير المناسب

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (3).. عدل عمر أم عقله؟

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» قبل العيد.. تعرف على شروط وأحكام الأضحية
» طبيب يكشف عن طرق جديدة لعلاج مرض السكر
» هذا هو العدد المسموح به للاشتراك في أضحية العيد
» ‎دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية
» مشعر "منى" يحتضن "أكبر تجمع إسلامي بالعالم"
» حدث تاريخي.. السعودية تستضيف نزالًا بين جوشوا ورويز
» "نَمِرة".. مسجد شاهد على خطبة الرسول في حجة الوداع
» أمير مكة المكرمة: 2 مليون و91 ألف حاج هذا العام
» ليفربول يفتتح "البريمرليغ" برباعية على نوريتش سيتي
» الحكومة ترد.. حقيقة جفاف المياه بالترع والمصارف
» أمريكا تكشف "تفاصيل العملية" السرية بليبيا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
أرشيفية
أرشيفية
أم كلثوم
ياسر برهامى
محمد مرسي