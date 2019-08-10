الدولار يستقر عند هذا الرقم

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استقرار

الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار، بعد أن أغلقت البنوك أبوابها اليوم السبت الذى يوافق وقفة عرفات، بعد أن حقق تباين فى الأداء خلال تعاملات الأسبوع.

 ويحرص موقع المصريون على استعراض سعر الدولار يوميا من أجل خدمة القراء الباحثين بصفة مستمرة عن سعر صرف الدولار.

 وكان آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

بنك الإسكندرية: 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه  16.65 للشراء و 16.75 للبيع

أما في البنك المركزي المصري فقد  سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 16.56  للشراء و 16.66 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري: 16.58 للشراء و 16.73 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى : 16.58 للشراء و 16.68 للبيع.


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