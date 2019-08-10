حلقات مسجلة لـ"محمود سعد" بعدغيابه عن الشاشة .. لهذا السبب

10 أغسطس 2019 - 09:02 ص

يتغيب الإعلامي محمود، سعد أسبوع عن برنامجه "باب الخلق" على قناة "النهار".



وتعرض القناة حلقة مسجلة من البرنامج اليوم السبت، ويعود "سعد" لاستئناف تقديمه ابتداء من يوم الجمعة المقبل.



و حصل الإعلامي علي أجازة لمدة أسبوع من برنامجه بمناسبة عيد الأضحي .



يذكر أن الإعلامي محمود سعد يقدم برنامج "باب الخلق" أيام الجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع على شاشة قناة النهار في تمام الساعة الثامنة مساءً.

