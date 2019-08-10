"أزهري": سيبكم من الفيس شوية.. و اغتنموا يوم عرفة

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عبد القادر الطويل


هنأ الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، الشعب المصري بحلول عيد الأضحية قائلا :"إنه من نعم الله، عزوجل، علينا أنه جعل لنا أيام معينة في العام يكون لها وقع معين في النفس؛ تزداد بها الحسنات عن غيرها من الأيام، مثل يوم عرفة.

وأضاف "الطويل"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن هذه الأيام يكون العمل الصالح بها أفضل من الجهاد في سبيل الله.

 وأشار إلى أن يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، وأفضل من العشر الأواخر من رمضان، معقبا: "سيبكم من الفيس شوية و اغتنموا عرفة فمن يفوت يوم عرفة خاسر، ومن يغتنمها فائز".

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