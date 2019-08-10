مفاجأة تقلب الموازين.. " الأورام" ليس المقصود بالتفجير

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انفجار

بريطانيا

صدى البلد

مصطفى بكرى

الأورام

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مفاجأة تقلب الموازين بحادث انفجار معهد الأورام الذي وقع الأسبوع الماضي ، م، موضحا تفاصيل القبض على خلية تفجير معهد الأورام.

وأوضح "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن المنطقة التي استهدفتها السيارة المفخخة تضم جهات حكومية وشعبية بالغة الأهمية مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب وسفارتي أمريكا وبريطانيا وليس المقصود معهد الأورام، معلقًا: "يبدو أن الأمر مرتبط بتحذير بريطانيا لرعاياها قبل أيام والذي نتج عنه وقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية لمدة أسبوع".

و تابع : أن السيارة المفخخة التي تسببت في حادث تفجير معهد الأورام كان بدايتها من منطقة النزهة في مصر الجديدة، ثم اتجهت إلى طريق صلاح سالم تجاه سور مجرى العيون قبل أن تنحرف عن مسارها وتقتحم الطريق المعاكس لتصطدم بسيارات الفرح وتنفجر أمام معهد الأورام.

وأشار بكري إلى أن الجماعات الإرهابية استهدفت المناطق الحيوية في مصر لتوجه رسالة أن استقرار مصر مزعزع وليس بها أمن.

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