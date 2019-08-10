أزهري يصدم مذيع الحدث بهذا الأمر

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الحدث اليوم

الخلع

عبد الغني الهندي


صدم الشيخ عبدالغني الهندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،مذيع فضائية "الحدث اليوم " عقب سؤال الأخير و الذي قال فيه :"من الأحق بقائمة المنقولات في حالة الخلع، قائلا له: " مينفعش حضرتك تتصل بواحد و تسأله في قضايا عامة و تقوله رأي الدين فيها إيه، هات مجموعة من كبار العلماء يردوا عليك".

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" أمرك يهمنا" مع فضائية "الحدث اليوم"، قائلا :"قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشرع يضمن العلاقة بين الرجل والمرأة في حالة الطلاق وينظر في النزاعات"، لافتا إلى أن هناك تعديل في قانون الأحوال الشخصية.

وتابع ، بأن هذا القانون غير مرضيا و الأزهر قد طالب بتعديله أكثر من مرة ، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية تعاني من خلل في منظومة القيم.

واختتم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حديثه قائلا :" للأسف فإن الإعلام وغيره يسلط الضوء على نماذج غير حضارية ولا إنسانية، ولا نركز على الجانب الذي يبني المجتمع والأسر.

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